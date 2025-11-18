SKELETON מחיר היום

מחיר SKELETON (SKELSUI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00005255, עם שינוי של 3.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SKELSUI ל USD הוא $ 0.00005255 לכל SKELSUI.

SKELETON כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 52,546, עם היצע במחזור של 1.00B SKELSUI. ב‑24 השעות האחרונות, SKELSUI סחר בין $ 0.00004979 (נמוך) ל $ 0.00005442 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00036699, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002377.

ביצועים לטווח קצר, SKELSUI נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -16.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SKELETON (SKELSUI) מידע שוק

שווי שוק $ 52.55K$ 52.55K $ 52.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 52.55K$ 52.55K $ 52.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SKELETON הוא $ 52.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SKELSUI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.55K.