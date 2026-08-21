SIMD מחיר היום

מחיר SIMD (SIMD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIMD ל USD הוא $ 0 לכל SIMD.

SIMD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 322,503, עם היצע במחזור של 1.00B SIMD. ב‑24 השעות האחרונות, SIMD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIMD נע ב +0.65% בשעה האחרונה ו +40.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.83K.

SIMD (SIMD) מידע שוק

שווי שוק $ 322.50K$ 322.50K $ 322.50K נפח (24 שעות) $ 3.83K$ 3.83K $ 3.83K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 322.50K$ 322.50K $ 322.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SIMD הוא $ 322.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.83K. ההיצע במחזור של SIMD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 322.50K.