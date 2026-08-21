Sigma מחיר היום

מחיר Sigma (SIGMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00154148, עם שינוי של 17.27% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIGMA ל USD הוא $ 0.00154148 לכל SIGMA.

Sigma כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,386,847, עם היצע במחזור של 899.68M SIGMA. ב‑24 השעות האחרונות, SIGMA סחר בין $ 0.0011961 (נמוך) ל $ 0.00171117 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.172153, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIGMA נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו +62.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 925.72K.

Sigma (SIGMA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M נפח (24 שעות) $ 925.72K$ 925.72K $ 925.72K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M אספקת מחזור 899.68M 899.68M 899.68M אספקה כוללת 899,682,917.465661 899,682,917.465661 899,682,917.465661

שווי השוק הנוכחי של Sigma הוא $ 1.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 925.72K. ההיצע במחזור של SIGMA הוא 899.68M, עם היצע כולל של 899682917.465661. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.39M.