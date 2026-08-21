SIBYL מחיר היום

מחיר SIBYL (SIBYL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SIBYL ל USD הוא $ 0 לכל SIBYL.

SIBYL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 881,733, עם היצע במחזור של 953.29M SIBYL. ב‑24 השעות האחרונות, SIBYL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00584261, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SIBYL נע ב +3.09% בשעה האחרונה ו +68.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 13.86K.

SIBYL (SIBYL) מידע שוק

שווי שוק $ 881.73K$ 881.73K $ 881.73K נפח (24 שעות) $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 924.93K$ 924.93K $ 924.93K אספקת מחזור 953.29M 953.29M 953.29M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SIBYL הוא $ 881.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.86K. ההיצע במחזור של SIBYL הוא 953.29M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 924.93K.