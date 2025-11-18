Shoggoth מחיר היום

מחיר Shoggoth (SHOGGOTH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00152993, עם שינוי של 0.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHOGGOTH ל USD הוא $ 0.00152993 לכל SHOGGOTH.

Shoggoth כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,526,305, עם היצע במחזור של 999.98M SHOGGOTH. ב‑24 השעות האחרונות, SHOGGOTH סחר בין $ 0.00142191 (נמוך) ל $ 0.00154072 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.172673, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00128439.

ביצועים לטווח קצר, SHOGGOTH נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו -7.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shoggoth (SHOGGOTH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,979,022.007207 999,979,022.007207 999,979,022.007207

שווי השוק הנוכחי של Shoggoth הוא $ 1.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHOGGOTH הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979022.007207. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53M.