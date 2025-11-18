shiyo מחיר היום

מחיר shiyo (SHIYO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001458, עם שינוי של 8.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIYO ל USD הוא $ 0.00001458 לכל SHIYO.

shiyo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,576.32, עם היצע במחזור של 999.43M SHIYO. ב‑24 השעות האחרונות, SHIYO סחר בין $ 0.00001433 (נמוך) ל $ 0.00001606 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00088867, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001433.

ביצועים לטווח קצר, SHIYO נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו -27.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

shiyo (SHIYO) מידע שוק

שווי שוק $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M אספקה כוללת 999,431,562.189494 999,431,562.189494 999,431,562.189494

שווי השוק הנוכחי של shiyo הוא $ 14.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIYO הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999431562.189494. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.58K.