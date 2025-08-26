Shitcats (SHATS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -7.83% שינוי מחיר (7D) -12.41% שינוי מחיר (7D) -12.41%

Shitcats (SHATS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHATS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHATSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHATS השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shitcats (SHATS) מידע שוק

שווי שוק $ 270.21K$ 270.21K $ 270.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 417.93K$ 417.93K $ 417.93K אספקת מחזור 257.64T 257.64T 257.64T אספקה כוללת 398,488,527,496,485.7 398,488,527,496,485.7 398,488,527,496,485.7

שווי השוק הנוכחי של Shitcats הוא $ 270.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHATS הוא 257.64T, עם היצע כולל של 398488527496485.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 417.93K.