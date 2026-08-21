SHIBCAT מחיר היום

מחיר SHIBCAT (SHIBCAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 16.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBCAT ל USD הוא $ 0 לכל SHIBCAT.

SHIBCAT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,007, עם היצע במחזור של 1.00B SHIBCAT. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBCAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBCAT נע ב -3.74% בשעה האחרונה ו -79.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SHIBCAT (SHIBCAT) מידע שוק

שווי שוק $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.01K$ 21.01K $ 21.01K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SHIBCAT הוא $ 21.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBCAT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.01K.