ShibaKeanu מחיר היום

מחיר ShibaKeanu ($SHIBK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $SHIBK ל USD הוא $ 0 לכל $SHIBK.

ShibaKeanu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 516,922, עם היצע במחזור של 887.27T $SHIBK. ב‑24 השעות האחרונות, $SHIBK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $SHIBK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ShibaKeanu ($SHIBK) מידע שוק

שווי שוק $ 516.92K$ 516.92K $ 516.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 516.92K$ 516.92K $ 516.92K אספקת מחזור 887.27T 887.27T 887.27T אספקה כוללת 887,274,419,464,781.0 887,274,419,464,781.0 887,274,419,464,781.0

שווי השוק הנוכחי של ShibaKeanu הוא $ 516.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SHIBK הוא 887.27T, עם היצע כולל של 887274419464781.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 516.92K.