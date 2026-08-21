Shiba מחיר היום

מחיר Shiba (SHIBA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIBA ל USD הוא $ 0 לכל SHIBA.

Shiba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,301, עם היצע במחזור של 1,000.00T SHIBA. ב‑24 השעות האחרונות, SHIBA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIBA נע ב -- בשעה האחרונה ו +2.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shiba (SHIBA) מידע שוק

שווי שוק $ 61.30K$ 61.30K $ 61.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.30K$ 61.30K $ 61.30K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Shiba הוא $ 61.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIBA הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.30K.