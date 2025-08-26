Sharbi ($SHARBI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.18% שינוי מחיר (1D) -12.16% שינוי מחיר (7D) -36.70%

Sharbi ($SHARBI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SHARBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SHARBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SHARBI השתנה ב -1.18% במהלך השעה האחרונה, -12.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sharbi ($SHARBI) מידע שוק

שווי שוק $ 97.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.16K אספקת מחזור 74.96B אספקה כוללת 74,964,160,460.55641

שווי השוק הנוכחי של Sharbi הוא $ 97.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SHARBI הוא 74.96B, עם היצע כולל של 74964160460.55641. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.16K.