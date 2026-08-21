Shape מחיר היום

מחיר Shape (SHAPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.52% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHAPE ל USD הוא $ 0 לכל SHAPE.

Shape כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 243,612, עם היצע במחזור של 602.11M SHAPE. ב‑24 השעות האחרונות, SHAPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00148011, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHAPE נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו +5.71% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 37.84K.

Shape (SHAPE) מידע שוק

שווי שוק $ 243.61K$ 243.61K $ 243.61K נפח (24 שעות) $ 37.84K$ 37.84K $ 37.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M אספקת מחזור 602.11M 602.11M 602.11M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shape הוא $ 243.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.84K. ההיצע במחזור של SHAPE הוא 602.11M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.05M.