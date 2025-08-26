Shadow AI (SHADOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות
שיא כל הזמנים $ 0.00138371
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) -1.01%

Shadow AI (SHADOAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHADOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHADOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00138371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHADOAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow AI (SHADOAI) מידע שוק

שווי שוק $ 7.38K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.48K
אספקת מחזור 985.00M
אספקה כוללת 998,232,890.888843

שווי השוק הנוכחי של Shadow AI הוא $ 7.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHADOAI הוא 985.00M, עם היצע כולל של 998232890.888843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.48K.