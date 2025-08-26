עוד על SHADOAI

Shadow AI סֵמֶל

Shadow AI מחיר (SHADOAI)

לא רשום

1 SHADOAI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shadow AI (SHADOAI) טבלת מחירים חיה
Shadow AI (SHADOAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00138371
$ 0.00138371$ 0.00138371

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.01%

-1.01%

Shadow AI (SHADOAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHADOAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHADOAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00138371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHADOAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow AI (SHADOAI) מידע שוק

$ 7.38K
$ 7.38K$ 7.38K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

985.00M
985.00M 985.00M

998,232,890.888843
998,232,890.888843 998,232,890.888843

שווי השוק הנוכחי של Shadow AI הוא $ 7.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHADOAI הוא 985.00M, עם היצע כולל של 998232890.888843. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.48K.

Shadow AI (SHADOAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shadow AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShadow AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShadow AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shadow AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+2.75%
60 ימים$ 0+21.00%
90 ימים$ 0--

מה זהShadow AI (SHADOAI)

The project is a groundbreaking memecoin powered by advanced AI that interacts with the community across platforms like X (formerly Twitter). The AI generates unique content, including text, images, videos, music, and animations, all based on current trends. As it learns from user interactions, the AI becomes more responsive, providing engaging and dynamic experiences. Holders are rewarded with exclusive content, voting rights, and governance opportunities, creating an interactive ecosystem that evolves with the community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shadow AI (SHADOAI) משאב

האתר הרשמי

Shadow AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shadow AI (SHADOAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shadow AI (SHADOAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shadow AI.

בדוק את Shadow AI תחזית המחיר עכשיו‏!

SHADOAI למטבעות מקומיים

Shadow AI (SHADOAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shadow AI (SHADOAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHADOAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shadow AI (SHADOAI)

כמה שווה Shadow AI (SHADOAI) היום?
החי SHADOAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHADOAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SHADOAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shadow AI?
שווי השוק של SHADOAI הוא $ 7.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHADOAI?
ההיצע במחזור של SHADOAI הוא 985.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHADOAI?
‏‏SHADOAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00138371 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHADOAI?
SHADOAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHADOAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHADOAI הוא -- USD.
האם SHADOAI יעלה השנה?
SHADOAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHADOAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
