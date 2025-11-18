SGC מחיר היום

מחיר SGC (SGC) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 23.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SGC ל USD הוא -- לכל SGC.

SGC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,266,476, עם היצע במחזור של 6.60B SGC. ב‑24 השעות האחרונות, SGC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00415112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SGC נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +30.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SGC (SGC) מידע שוק

שווי שוק $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M אספקת מחזור 6.60B 6.60B 6.60B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SGC הוא $ 2.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SGC הוא 6.60B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.43M.