sETH2 (SETH2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,342.66 $ 4,342.66 $ 4,342.66 24 שעות נמוך $ 4,762.52 $ 4,762.52 $ 4,762.52 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,342.66$ 4,342.66 $ 4,342.66 גבוה 24 שעות $ 4,762.52$ 4,762.52 $ 4,762.52 שיא כל הזמנים $ 4,906.62$ 4,906.62 $ 4,906.62 המחיר הנמוך ביותר $ 887.7$ 887.7 $ 887.7 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.26% שינוי מחיר (1D) -8.45% שינוי מחיר (7D) +0.54% שינוי מחיר (7D) +0.54%

sETH2 (SETH2) המחיר בזמן אמת של הוא $4,353.01. במהלך 24 השעות האחרונות, SETH2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,342.66 לבין שיא של $ 4,762.52, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SETH2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,906.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 887.7.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SETH2 השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -8.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sETH2 (SETH2) מידע שוק

שווי שוק $ 9.92M$ 9.92M $ 9.92M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.92M$ 9.92M $ 9.92M אספקת מחזור 2.28K 2.28K 2.28K אספקה כוללת 2,279.960238666305 2,279.960238666305 2,279.960238666305

שווי השוק הנוכחי של sETH2 הוא $ 9.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SETH2 הוא 2.28K, עם היצע כולל של 2279.960238666305. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.92M.