sETH (SETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,259.46 $ 4,259.46 $ 4,259.46 24 שעות נמוך $ 4,719.47 $ 4,719.47 $ 4,719.47 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,259.46$ 4,259.46 $ 4,259.46 גבוה 24 שעות $ 4,719.47$ 4,719.47 $ 4,719.47 שיא כל הזמנים $ 4,876.35$ 4,876.35 $ 4,876.35 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01254476$ 0.01254476 $ 0.01254476 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.11% שינוי מחיר (1D) -9.48% שינוי מחיר (7D) +3.13% שינוי מחיר (7D) +3.13%

sETH (SETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,271.65. במהלך 24 השעות האחרונות, SETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,259.46 לבין שיא של $ 4,719.47, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,876.35, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01254476.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SETH השתנה ב -0.11% במהלך השעה האחרונה, -9.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sETH (SETH) מידע שוק

שווי שוק $ 49.51M$ 49.51M $ 49.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.51M$ 49.51M $ 49.51M אספקת מחזור 11.58K 11.58K 11.58K אספקה כוללת 11,584.25414847524 11,584.25414847524 11,584.25414847524

שווי השוק הנוכחי של sETH הוא $ 49.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SETH הוא 11.58K, עם היצע כולל של 11584.25414847524. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.51M.