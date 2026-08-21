SelfClaw מחיר היום

מחיר SelfClaw (SELFCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SELFCLAW ל USD הוא $ 0 לכל SELFCLAW.

SelfClaw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 57,563, עם היצע במחזור של 100.00B SELFCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, SELFCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SELFCLAW נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +25.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SelfClaw (SELFCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 57.56K$ 57.56K $ 57.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.56K$ 57.56K $ 57.56K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SelfClaw הוא $ 57.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SELFCLAW הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.56K.