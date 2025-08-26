Selenium (SELE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.162044 גבוה 24 שעות $ 0.175019 שיא כל הזמנים $ 0.386158 המחיר הנמוך ביותר $ 0.158602 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -6.12% שינוי מחיר (7D) -9.82%

Selenium (SELE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.164024. במהלך 24 השעות האחרונות, SELE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.162044 לבין שיא של $ 0.175019, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SELEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.386158, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.158602.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SELE השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -6.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Selenium (SELE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M אספקת מחזור 6.26M אספקה כוללת 6,259,886.0

שווי השוק הנוכחי של Selenium הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SELE הוא 6.26M, עם היצע כולל של 6259886.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.