Sector (SECT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03837612 $ 0.03837612 $ 0.03837612 24 שעות נמוך $ 0.0420814 $ 0.0420814 $ 0.0420814 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03837612$ 0.03837612 $ 0.03837612 גבוה 24 שעות $ 0.0420814$ 0.0420814 $ 0.0420814 שיא כל הזמנים $ 0.213099$ 0.213099 $ 0.213099 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01316846$ 0.01316846 $ 0.01316846 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.59% שינוי מחיר (1D) -7.39% שינוי מחיר (7D) +0.69% שינוי מחיר (7D) +0.69%

Sector (SECT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.038902. במהלך 24 השעות האחרונות, SECT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03837612 לבין שיא של $ 0.0420814, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SECTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.213099, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01316846.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SECT השתנה ב +0.59% במהלך השעה האחרונה, -7.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sector (SECT) מידע שוק

שווי שוק $ 364.27K$ 364.27K $ 364.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.89M$ 3.89M $ 3.89M אספקת מחזור 9.36M 9.36M 9.36M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sector הוא $ 364.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SECT הוא 9.36M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.89M.