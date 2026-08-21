Searxly מחיר היום

מחיר Searxly (SEARXLY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 30.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEARXLY ל USD הוא $ 0 לכל SEARXLY.

Searxly כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 43,383, עם היצע במחזור של 100.00B SEARXLY. ב‑24 השעות האחרונות, SEARXLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEARXLY נע ב -0.92% בשעה האחרונה ו +47.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Searxly (SEARXLY) מידע שוק

שווי שוק $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Searxly הוא $ 43.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEARXLY הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.38K.