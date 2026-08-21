ScrollPay AI מחיר היום

מחיר ScrollPay AI (SCROLL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCROLL ל USD הוא $ 0 לכל SCROLL.

ScrollPay AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,955, עם היצע במחזור של 999.99M SCROLL. ב‑24 השעות האחרונות, SCROLL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCROLL נע ב -1.11% בשעה האחרונה ו +15.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ScrollPay AI (SCROLL) מידע שוק

שווי שוק $ 66.96K$ 66.96K $ 66.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 66.96K$ 66.96K $ 66.96K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,989,045.506603 999,989,045.506603 999,989,045.506603

שווי השוק הנוכחי של ScrollPay AI הוא $ 66.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCROLL הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999989045.506603. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 66.96K.