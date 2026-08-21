Script Network מחיר היום

מחיר Script Network (SCPT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCPT ל USD הוא $ 0 לכל SCPT.

Script Network כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,969, עם היצע במחזור של 972.88M SCPT. ב‑24 השעות האחרונות, SCPT סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.060298, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCPT נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Script Network (SCPT) מידע שוק

שווי שוק $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.75K$ 28.75K $ 28.75K אספקת מחזור 972.88M 972.88M 972.88M אספקה כוללת 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642 972,883,442.2382642

שווי השוק הנוכחי של Script Network הוא $ 27.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCPT הוא 972.88M, עם היצע כולל של 972883442.2382642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.75K.