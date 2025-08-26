Scout Protocol Token מחיר (DEV)
Scout Protocol Token (DEV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03636236. במהלך 24 השעות האחרונות, DEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0361483 לבין שיא של $ 0.04113885, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04382039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02312087.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEV השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -9.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Scout Protocol Token הוא $ 33.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEV הוא 894.30M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.18M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Scout Protocol Tokenל USDהיה $ -0.00400415536672238.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScout Protocol Token ל USDהיה . $ -0.0009092699.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScout Protocol Token ל USDהיה $ +0.0136003735.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Scout Protocol Tokenל USDהיה $ +0.007471736672278337.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00400415536672238
|-9.91%
|30 ימים
|$ -0.0009092699
|-2.50%
|60 ימים
|$ +0.0136003735
|+37.40%
|90 ימים
|$ +0.007471736672278337
|+25.86%
Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.
