Scout Protocol Token סֵמֶל

Scout Protocol Token מחיר (DEV)

לא רשום

1 DEV ל USDמחיר חי:

-9.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Scout Protocol Token (DEV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:46:14 (UTC+8)

Scout Protocol Token (DEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.04%

-9.91%

-5.55%

-5.55%

Scout Protocol Token (DEV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03636236. במהלך 24 השעות האחרונות, DEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0361483 לבין שיא של $ 0.04113885, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04382039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02312087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEV השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -9.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scout Protocol Token (DEV) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Scout Protocol Token הוא $ 33.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEV הוא 894.30M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.18M.

Scout Protocol Token (DEV) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Scout Protocol Tokenל USDהיה $ -0.00400415536672238.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScout Protocol Token ל USDהיה . $ -0.0009092699.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלScout Protocol Token ל USDהיה $ +0.0136003735.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Scout Protocol Tokenל USDהיה $ +0.007471736672278337.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00400415536672238-9.91%
30 ימים$ -0.0009092699-2.50%
60 ימים$ +0.0136003735+37.40%
90 ימים$ +0.007471736672278337+25.86%

מה זהScout Protocol Token (DEV)

Scout Game Protocol introduces an innovative incentive structure inspired by the concept of fantasy sports but applied to open source software development. The platform allows participants to earn rewards by identifying talented developers early in their journey and supporting their growth. DEV tokens is the platform's native token, facilitating value exchange between Developers, Scouts, and blockchain networks, while incentivizing sustained contributions to decentralized ecosystems. Through this approach, Scout Game Protocol aims to create a self-sustaining ecosystem that rewards meaningful contributions and fosters long-term engagement in the open source blockchain space.

Scout Protocol Token (DEV) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Scout Protocol Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Scout Protocol Token (DEV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Scout Protocol Token (DEV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Scout Protocol Token.

בדוק את Scout Protocol Token תחזית המחיר עכשיו‏!

DEV למטבעות מקומיים

Scout Protocol Token (DEV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Scout Protocol Token (DEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Scout Protocol Token (DEV)

כמה שווה Scout Protocol Token (DEV) היום?
החי DEVהמחיר ב USD הוא 0.03636236 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEV ל USD?
המחיר הנוכחי של DEV ל USD הוא $ 0.03636236. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Scout Protocol Token?
שווי השוק של DEV הוא $ 33.25M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEV?
ההיצע במחזור של DEV הוא 894.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEV?
‏‏DEV השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04382039 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEV?
DEV ‏‏רשם מחירATL של 0.02312087 USD.
מהו נפח המסחר של DEV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEV הוא -- USD.
האם DEV יעלה השנה?
DEV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Scout Protocol Token (DEV) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

