Scout Protocol Token (DEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0361483 $ 0.0361483 $ 0.0361483 24 שעות נמוך $ 0.04113885 $ 0.04113885 $ 0.04113885 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0361483$ 0.0361483 $ 0.0361483 גבוה 24 שעות $ 0.04113885$ 0.04113885 $ 0.04113885 שיא כל הזמנים $ 0.04382039$ 0.04382039 $ 0.04382039 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02312087$ 0.02312087 $ 0.02312087 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -9.91% שינוי מחיר (7D) -5.55% שינוי מחיר (7D) -5.55%

Scout Protocol Token (DEV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03636236. במהלך 24 השעות האחרונות, DEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0361483 לבין שיא של $ 0.04113885, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04382039, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02312087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEV השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -9.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scout Protocol Token (DEV) מידע שוק

שווי שוק $ 33.25M$ 33.25M $ 33.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.18M$ 37.18M $ 37.18M אספקת מחזור 894.30M 894.30M 894.30M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scout Protocol Token הוא $ 33.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEV הוא 894.30M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.18M.