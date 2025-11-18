Satfi מחיר היום

מחיר Satfi ($SATFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00185732, עם שינוי של 4.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $SATFI ל USD הוא $ 0.00185732 לכל $SATFI.

Satfi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 185,732, עם היצע במחזור של 100.00M $SATFI. ב‑24 השעות האחרונות, $SATFI סחר בין $ 0.00183485 (נמוך) ל $ 0.00196285 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0183037, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00183485.

ביצועים לטווח קצר, $SATFI נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -13.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Satfi ($SATFI) מידע שוק

שווי שוק $ 185.73K$ 185.73K $ 185.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.73K$ 185.73K $ 185.73K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Satfi הוא $ 185.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SATFI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.73K.