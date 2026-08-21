Santacoin מחיר היום

מחיר Santacoin (SANTA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SANTA ל USD הוא $ 0 לכל SANTA.

Santacoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,937, עם היצע במחזור של 1.00B SANTA. ב‑24 השעות האחרונות, SANTA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SANTA נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +18.93% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Santacoin (SANTA) מידע שוק

שווי שוק $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.94K$ 23.94K $ 23.94K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Santacoin הוא $ 23.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANTA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.94K.