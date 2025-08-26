Sandy Codex (SANDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01349582$ 0.01349582 $ 0.01349582 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.80% שינוי מחיר (1D) -8.95% שינוי מחיר (7D) -3.88% שינוי מחיר (7D) -3.88%

Sandy Codex (SANDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01349582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANDY השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -8.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sandy Codex (SANDY) מידע שוק

שווי שוק $ 224.64K$ 224.64K $ 224.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 224.64K$ 224.64K $ 224.64K אספקת מחזור 724.64M 724.64M 724.64M אספקה כוללת 724,640,847.735071 724,640,847.735071 724,640,847.735071

שווי השוק הנוכחי של Sandy Codex הוא $ 224.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANDY הוא 724.64M, עם היצע כולל של 724640847.735071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.64K.