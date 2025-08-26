עוד על SANDY

Sandy Codex סֵמֶל

Sandy Codex מחיר (SANDY)

לא רשום

1 SANDY ל USDמחיר חי:

$0.00031
$0.00031$0.00031
-8.50%1D
mexc
USD
Sandy Codex (SANDY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:24:30 (UTC+8)

Sandy Codex (SANDY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01349582
$ 0.01349582$ 0.01349582

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

-8.95%

-3.88%

-3.88%

Sandy Codex (SANDY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SANDY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SANDYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01349582, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SANDY השתנה ב -0.80% במהלך השעה האחרונה, -8.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sandy Codex (SANDY) מידע שוק

$ 224.64K
$ 224.64K$ 224.64K

--
----

$ 224.64K
$ 224.64K$ 224.64K

724.64M
724.64M 724.64M

724,640,847.735071
724,640,847.735071 724,640,847.735071

שווי השוק הנוכחי של Sandy Codex הוא $ 224.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SANDY הוא 724.64M, עם היצע כולל של 724640847.735071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.64K.

Sandy Codex (SANDY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Sandy Codexל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSandy Codex ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSandy Codex ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sandy Codexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.95%
30 ימים$ 0-33.30%
60 ימים$ 0-62.34%
90 ימים$ 0--

מה זהSandy Codex (SANDY)

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

Sandy Codex (SANDY) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Sandy Codexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sandy Codex (SANDY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sandy Codex (SANDY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sandy Codex.

בדוק את Sandy Codex תחזית המחיר עכשיו‏!

SANDY למטבעות מקומיים

Sandy Codex (SANDY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sandy Codex (SANDY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SANDY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sandy Codex (SANDY)

כמה שווה Sandy Codex (SANDY) היום?
החי SANDYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SANDY ל USD?
המחיר הנוכחי של SANDY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sandy Codex?
שווי השוק של SANDY הוא $ 224.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SANDY?
ההיצע במחזור של SANDY הוא 724.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SANDY?
‏‏SANDY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01349582 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SANDY?
SANDY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SANDY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SANDY הוא -- USD.
האם SANDY יעלה השנה?
SANDY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SANDY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:24:30 (UTC+8)

Sandy Codex (SANDY) עדכונים חשובים מהתעשייה

