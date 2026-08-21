Samoyedcoin מחיר היום

מחיר Samoyedcoin (SAMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAMO ל USD הוא $ 0 לכל SAMO.

Samoyedcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,715,780, עם היצע במחזור של 5.74B SAMO. ב‑24 השעות האחרונות, SAMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.236987, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAMO נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו +19.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.20K.

Samoyedcoin (SAMO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M נפח (24 שעות) $ 21.20K$ 21.20K $ 21.20K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M אספקת מחזור 5.74B 5.74B 5.74B אספקה כוללת 5,736,254,855.075884 5,736,254,855.075884 5,736,254,855.075884

שווי השוק הנוכחי של Samoyedcoin הוא $ 1.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.20K. ההיצע במחזור של SAMO הוא 5.74B, עם היצע כולל של 5736254855.075884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.