SALT (SALT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01322106 24 שעות נמוך $ 0.01504015 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 17.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00126801 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.82% שינוי מחיר (1D) -14.88% שינוי מחיר (7D) -3.21%

SALT (SALT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0127472. במהלך 24 השעות האחרונות, SALT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01322106 לבין שיא של $ 0.01504015, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SALTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00126801.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SALT השתנה ב -3.82% במהלך השעה האחרונה, -14.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SALT (SALT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.53M אספקת מחזור 87.48M אספקה כוללת 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SALT הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SALT הוא 87.48M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.53M.