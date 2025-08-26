Saito (SAITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00428984 גבוה 24 שעות $ 0.00439495 שיא כל הזמנים $ 0.110352 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00147497 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.48% שינוי מחיר (1D) -1.59% שינוי מחיר (7D) +4.00%

Saito (SAITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00431772. במהלך 24 השעות האחרונות, SAITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00428984 לבין שיא של $ 0.00439495, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.110352, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00147497.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAITO השתנה ב +0.48% במהלך השעה האחרונה, -1.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Saito (SAITO) מידע שוק

שווי שוק $ 12.91M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.91M אספקת מחזור 3.00B אספקה כוללת 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Saito הוא $ 12.91M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAITO הוא 3.00B, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.91M.