SAIRI מחיר היום

מחיר SAIRI (SAIRI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 35.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SAIRI ל USD הוא $ 0 לכל SAIRI.

SAIRI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 235,579, עם היצע במחזור של 100.00B SAIRI. ב‑24 השעות האחרונות, SAIRI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SAIRI נע ב -3.30% בשעה האחרונה ו +31.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SAIRI (SAIRI) מידע שוק

שווי שוק $ 235.58K$ 235.58K $ 235.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 235.58K$ 235.58K $ 235.58K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של SAIRI הוא $ 235.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAIRI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 235.58K.