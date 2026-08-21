SachiCoin מחיר היום

מחיר SachiCoin (SACHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SACHI ל USD הוא $ 0 לכל SACHI.

SachiCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,295, עם היצע במחזור של 963.29M SACHI. ב‑24 השעות האחרונות, SACHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00993498, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SACHI נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו +12.75% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SachiCoin (SACHI) מידע שוק

שווי שוק $ 70.30K$ 70.30K $ 70.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.30K$ 70.30K $ 70.30K אספקת מחזור 963.29M 963.29M 963.29M אספקה כוללת 963,291,073.878922 963,291,073.878922 963,291,073.878922

שווי השוק הנוכחי של SachiCoin הוא $ 70.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SACHI הוא 963.29M, עם היצע כולל של 963291073.878922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.30K.