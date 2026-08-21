RUSH GAME מחיר היום

מחיר RUSH GAME (RUSH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUSH ל USD הוא $ 0 לכל RUSH.

RUSH GAME כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,483.71, עם היצע במחזור של 100.00B RUSH. ב‑24 השעות האחרונות, RUSH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUSH נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RUSH GAME (RUSH) מידע שוק

שווי שוק $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.48K$ 15.48K $ 15.48K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RUSH GAME הוא $ 15.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUSH הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.48K.