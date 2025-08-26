Runbot (RBOT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.060957
המחיר הנמוך ביותר $ 0.02818942
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) +0.09%

Runbot (RBOT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03079412. במהלך 24 השעות האחרונות, RBOT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBOTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.060957, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02818942.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBOT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Runbot (RBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 363.62K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.08M
אספקת מחזור 11.81M
אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Runbot הוא $ 363.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBOT הוא 11.81M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.08M.