Rubidium סֵמֶל

Rubidium מחיר (RBD)

לא רשום

1 RBD ל USDמחיר חי:

+6.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
Rubidium (RBD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:09:57 (UTC+8)

Rubidium (RBD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.08%

+7.68%

+35.81%

+35.81%

Rubidium (RBD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0183019. במהלך 24 השעות האחרונות, RBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01551748 לבין שיא של $ 0.01868642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068062, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00354582.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBD השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, +7.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rubidium (RBD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Rubidium הוא $ 863.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBD הוא 46.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.55M.

Rubidium (RBD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rubidiumל USDהיה $ +0.00130542.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRubidium ל USDהיה . $ +0.0028517581.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRubidium ל USDהיה $ -0.0008617303.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rubidiumל USDהיה $ -0.00537649678983672.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00130542+7.68%
30 ימים$ +0.0028517581+15.58%
60 ימים$ -0.0008617303-4.70%
90 ימים$ -0.00537649678983672-22.70%

מה זהRubidium (RBD)

Rubidium (RBD) is a fully independent decentralized platform that operates on its own mainnet, free from reliance on existing blockchains such as Ethereum, EOS, or Qtum. It is designed with a proprietary protocol that allows for the rapid and cost-effective development of industry-specific decentralized applications (DApps). By integrating cutting-edge technologies from WegoChain, including quantum random number generation and Post-Quantum Cryptography (PQC) algorithms, Rubidium offers a highly secure infrastructure that is ready for the quantum computing era.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Rubidium (RBD) משאב

האתר הרשמי

Rubidiumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rubidium (RBD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rubidium (RBD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rubidium.

בדוק את Rubidium תחזית המחיר עכשיו‏!

RBD למטבעות מקומיים

Rubidium (RBD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rubidium (RBD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RBD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rubidium (RBD)

כמה שווה Rubidium (RBD) היום?
החי RBDהמחיר ב USD הוא 0.0183019 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RBD ל USD?
המחיר הנוכחי של RBD ל USD הוא $ 0.0183019. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rubidium?
שווי השוק של RBD הוא $ 863.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RBD?
ההיצע במחזור של RBD הוא 46.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RBD?
‏‏RBD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.068062 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RBD?
RBD ‏‏רשם מחירATL של 0.00354582 USD.
מהו נפח המסחר של RBD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RBD הוא -- USD.
האם RBD יעלה השנה?
RBD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RBD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:09:57 (UTC+8)

Rubidium (RBD) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

