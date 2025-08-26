Rubidium (RBD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01551748 $ 0.01551748 $ 0.01551748 24 שעות נמוך $ 0.01868642 $ 0.01868642 $ 0.01868642 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01551748$ 0.01551748 $ 0.01551748 גבוה 24 שעות $ 0.01868642$ 0.01868642 $ 0.01868642 שיא כל הזמנים $ 0.068062$ 0.068062 $ 0.068062 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00354582$ 0.00354582 $ 0.00354582 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.08% שינוי מחיר (1D) +7.68% שינוי מחיר (7D) +35.81% שינוי מחיר (7D) +35.81%

Rubidium (RBD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0183019. במהלך 24 השעות האחרונות, RBD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01551748 לבין שיא של $ 0.01868642, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RBDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.068062, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00354582.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RBD השתנה ב -1.08% במהלך השעה האחרונה, +7.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+35.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rubidium (RBD) מידע שוק

שווי שוק $ 863.12K$ 863.12K $ 863.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.55M$ 18.55M $ 18.55M אספקת מחזור 46.52M 46.52M 46.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rubidium הוא $ 863.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RBD הוא 46.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.55M.