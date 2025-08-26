Rubicon (RUBI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00153325 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.90% שינוי מחיר (1D) -5.44% שינוי מחיר (7D) -33.21%

Rubicon (RUBI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RUBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00153325, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUBI השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, -5.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rubicon (RUBI) מידע שוק

שווי שוק $ 358.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.88M אספקת מחזור 454.68M אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rubicon הוא $ 358.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUBI הוא 454.68M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.88M.