Routine Coin (ROU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00009893 $ 0.00009893 $ 0.00009893 24 שעות נמוך $ 0.00010985 $ 0.00010985 $ 0.00010985 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00009893$ 0.00009893 $ 0.00009893 גבוה 24 שעות $ 0.00010985$ 0.00010985 $ 0.00010985 שיא כל הזמנים $ 0.00320169$ 0.00320169 $ 0.00320169 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0000901$ 0.0000901 $ 0.0000901 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.14% שינוי מחיר (1D) +2.24% שינוי מחיר (7D) -35.85% שינוי מחיר (7D) -35.85%

Routine Coin (ROU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010114. במהלך 24 השעות האחרונות, ROU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00009893 לבין שיא של $ 0.00010985, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00320169, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROU השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, +2.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Routine Coin (ROU) מידע שוק

שווי שוק $ 33.78K$ 33.78K $ 33.78K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.78K$ 33.78K $ 33.78K אספקת מחזור 331.94M 331.94M 331.94M אספקה כוללת 331,939,823.6304697 331,939,823.6304697 331,939,823.6304697

שווי השוק הנוכחי של Routine Coin הוא $ 33.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROU הוא 331.94M, עם היצע כולל של 331939823.6304697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.78K.