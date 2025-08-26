עוד על ROU

Routine Coin סֵמֶל

Routine Coin מחיר (ROU)

לא רשום

1 ROU ל USDמחיר חי:

+2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Routine Coin (ROU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:23:31 (UTC+8)

Routine Coin (ROU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.14%

+2.24%

-35.85%

-35.85%

Routine Coin (ROU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00010114. במהלך 24 השעות האחרונות, ROU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00009893 לבין שיא של $ 0.00010985, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00320169, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0000901.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROU השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, +2.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Routine Coin (ROU) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Routine Coin הוא $ 33.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROU הוא 331.94M, עם היצע כולל של 331939823.6304697. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.78K.

Routine Coin (ROU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Routine Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoutine Coin ל USDהיה . $ -0.0000234989.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoutine Coin ל USDהיה $ -0.0000935893.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Routine Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.24%
30 ימים$ -0.0000234989-23.23%
60 ימים$ -0.0000935893-92.53%
90 ימים$ 0--

מה זהRoutine Coin (ROU)

Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Routine Coin (ROU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Routine Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Routine Coin (ROU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Routine Coin (ROU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Routine Coin.

בדוק את Routine Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ROU למטבעות מקומיים

Routine Coin (ROU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Routine Coin (ROU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Routine Coin (ROU)

כמה שווה Routine Coin (ROU) היום?
החי ROUהמחיר ב USD הוא 0.00010114 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROU ל USD?
המחיר הנוכחי של ROU ל USD הוא $ 0.00010114. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Routine Coin?
שווי השוק של ROU הוא $ 33.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROU?
ההיצע במחזור של ROU הוא 331.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROU?
‏‏ROU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00320169 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROU?
ROU ‏‏רשם מחירATL של 0.0000901 USD.
מהו נפח המסחר של ROU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROU הוא -- USD.
האם ROU יעלה השנה?
ROU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:23:31 (UTC+8)

Routine Coin (ROU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

