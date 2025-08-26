Roost (ROOST) מידע על מחיר (USD)

Roost (ROOST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ROOST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROOSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.131903, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROOST השתנה ב -0.43% במהלך השעה האחרונה, -10.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+11.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roost (ROOST) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Roost הוא $ 621.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROOST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 621.31K.