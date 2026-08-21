Rome מחיר היום

מחיר Rome (ROME) בזמן אמת היום הוא $ 5.43, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROME ל USD הוא $ 5.43 לכל ROME.

Rome כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 794,396, עם היצע במחזור של 146.33K ROME. ב‑24 השעות האחרונות, ROME סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,679.53, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.18.

ביצועים לטווח קצר, ROME נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.13.

Rome (ROME) מידע שוק

שווי שוק $ 794.40K$ 794.40K $ 794.40K נפח (24 שעות) $ 0.13$ 0.13 $ 0.13 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 794.40K$ 794.40K $ 794.40K אספקת מחזור 146.33K 146.33K 146.33K אספקה כוללת 146,325.112644657 146,325.112644657 146,325.112644657

שווי השוק הנוכחי של Rome הוא $ 794.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.13. ההיצע במחזור של ROME הוא 146.33K, עם היצע כולל של 146325.112644657. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 794.40K.