RogueAI מחיר היום

מחיר RogueAI (ROGUEAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROGUEAI ל USD הוא $ 0 לכל ROGUEAI.

RogueAI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 123,256, עם היצע במחזור של 100.00B ROGUEAI. ב‑24 השעות האחרונות, ROGUEAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROGUEAI נע ב -1.06% בשעה האחרונה ו +23.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RogueAI (ROGUEAI) מידע שוק

שווי שוק $ 123.26K$ 123.26K $ 123.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 123.26K$ 123.26K $ 123.26K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RogueAI הוא $ 123.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROGUEAI הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 123.26K.