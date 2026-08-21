RockSolid rETH מחיר היום

מחיר RockSolid rETH (ROCK.RETH) בזמן אמת היום הוא $ 1,777.02, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROCK.RETH ל USD הוא $ 1,777.02 לכל ROCK.RETH.

RockSolid rETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,005,541, עם היצע במחזור של 7.88K ROCK.RETH. ב‑24 השעות האחרונות, ROCK.RETH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4,758.98, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1,539.97.

ביצועים לטווח קצר, ROCK.RETH נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.28K.

RockSolid rETH (ROCK.RETH) מידע שוק

שווי שוק $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M נפח (24 שעות) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.01M$ 14.01M $ 14.01M אספקת מחזור 7.88K 7.88K 7.88K אספקה כוללת 8,019.285067529088 8,019.285067529088 8,019.285067529088

שווי השוק הנוכחי של RockSolid rETH הוא $ 14.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.28K. ההיצע במחזור של ROCK.RETH הוא 7.88K, עם היצע כולל של 8019.285067529088. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.01M.