Plume Network סֵמֶל

Plume Network מְחִיר(PLUME)

1 PLUME ל USDמחיר חי:

$0.08856
$0.08856$0.08856
-3.32%1D
USD
Plume Network (PLUME) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:24 (UTC+8)

Plume Network (PLUME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.08581
$ 0.08581$ 0.08581
24 שעות נמוך
$ 0.10401
$ 0.10401$ 0.10401
גבוה 24 שעות

$ 0.08581
$ 0.08581$ 0.08581

$ 0.10401
$ 0.10401$ 0.10401

$ 0.2474889341550818
$ 0.2474889341550818$ 0.2474889341550818

$ 0.07596247895192497
$ 0.07596247895192497$ 0.07596247895192497

-0.45%

-3.32%

-9.66%

-9.66%

Plume Network (PLUME) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.08857. במהלך 24 השעות האחרונות, PLUME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.08581 לבין שיא של $ 0.10401, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLUMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2474889341550818, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.07596247895192497.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLUME השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -3.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plume Network (PLUME) מידע שוק

No.186

$ 234.71M
$ 234.71M$ 234.71M

$ 7.88M
$ 7.88M$ 7.88M

$ 885.70M
$ 885.70M$ 885.70M

2.65B
2.65B 2.65B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.50%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Plume Network הוא $ 234.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.88M. ההיצע במחזור של PLUME הוא 2.65B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 885.70M.

Plume Network (PLUME) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Plume Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0030412-3.32%
30 ימים$ -0.01984-18.31%
60 ימים$ +0.01035+13.23%
90 ימים$ -0.07293-45.16%
Plume Network שינוי מחיר היום

היום,PLUME רשם שינוי של $ -0.0030412 (-3.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Plume Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.01984 (-18.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Plume Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PLUME ראה שינוי של $ +0.01035 (+13.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Plume Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.07293 (-45.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Plume Network (PLUME)?

בדוק את Plume Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPlume Network (PLUME)

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Plume Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Plume Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPLUME את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Plume Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPlume Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Plume Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plume Network (PLUME) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plume Network (PLUME) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plume Network.

בדוק את Plume Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Plume Network (PLUME) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plume Network (PLUME) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PLUME הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Plume Network (PLUME)

מחפש איך לקנותPlume Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Plume Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Plume Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Plume Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPlume Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Plume Network

כמה שווה Plume Network (PLUME) היום?
החי PLUMEהמחיר ב USD הוא 0.08857 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PLUME ל USD?
המחיר הנוכחי של PLUME ל USD הוא $ 0.08857. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plume Network?
שווי השוק של PLUME הוא $ 234.71M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PLUME?
ההיצע במחזור של PLUME הוא 2.65B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PLUME?
‏‏PLUME השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2474889341550818 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PLUME?
PLUME ‏‏רשם מחירATL של 0.07596247895192497 USD.
מהו נפח המסחר של PLUME?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PLUME הוא $ 7.88M USD.
האם PLUME יעלה השנה?
PLUME ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PLUME תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:43:24 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

