Robotexon מחיר היום

מחיר Robotexon (ROX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00257181, עם שינוי של 13.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROX ל USD הוא $ 0.00257181 לכל ROX.

Robotexon כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 206,982, עם היצע במחזור של 70.00M ROX. ב‑24 השעות האחרונות, ROX סחר בין $ 0.00280491 (נמוך) ל $ 0.00299345 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03880303, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00280491.

ביצועים לטווח קצר, ROX נע ב -13.16% בשעה האחרונה ו -33.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robotexon (ROX) מידע שוק

שווי שוק $ 206.98K$ 206.98K $ 206.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 295.69K$ 295.69K $ 295.69K אספקת מחזור 70.00M 70.00M 70.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robotexon הוא $ 206.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROX הוא 70.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 295.69K.