Robotexon (ROX) תחזית מחיר (USD)

קבל Robotexon תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ROX יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ROX

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Robotexon % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Robotexon תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Robotexon ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002430 בשנת 2025. Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Robotexon ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.002551 בשנת 2026. Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ROX הוא $ 0.002679 עם 10.25% שיעור צמיחה. Robotexon (ROX) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ROX הוא $ 0.002813 עם 15.76% שיעור צמיחה. Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ROX הוא $ 0.002953 עם 21.55% שיעור צמיחה. Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ROX הוא $ 0.003101 עם 27.63% שיעור צמיחה. Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Robotexon עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.005052. Robotexon (ROX) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Robotexon עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.008229. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.002430 0.00%

2026 $ 0.002551 5.00%

2027 $ 0.002679 10.25%

2028 $ 0.002813 15.76%

2029 $ 0.002953 21.55%

2030 $ 0.003101 27.63%

2031 $ 0.003256 34.01%

2032 $ 0.003419 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.003590 47.75%

2034 $ 0.003769 55.13%

2035 $ 0.003958 62.89%

2036 $ 0.004156 71.03%

2037 $ 0.004364 79.59%

2038 $ 0.004582 88.56%

2039 $ 0.004811 97.99%

2040 $ 0.005052 107.89% הצג עוד לטווח קצר Robotexon תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.002430 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.002430 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.002432 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.002440 0.41% Robotexon (ROX) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורROXב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.002430 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Robotexon (ROX) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורROX , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.002430 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Robotexon (ROX) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורROX , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.002432 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Robotexon (ROX) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורROX הוא $0.002440 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Robotexon מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 169.93K$ 169.93K $ 169.93K אספקת מחזור 70.00M 70.00M 70.00M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר ROX העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, ROX יש כמות במעגל של 70.00M ושווי שוק כולל של $ 169.93K. צפה ROX במחיר חי

Robotexon מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בRobotexonדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלRobotexon הוא 0.002430USD. היצע במחזור של Robotexon(ROX) הוא 70.00M ROX , מה שמעניק לו שווי שוק של $169,928 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -18.81% $ -0.000563 $ 0.002993 $ 0.002390

7 ימים -35.98% $ -0.000874 $ 0.003810 $ 0.002407

30 ימים -27.34% $ -0.000664 $ 0.003810 $ 0.002407 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Robotexon הראה תנועת מחירים של $-0.000563 , המשקפת -18.81% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Robotexon נסחר בשיא של $0.003810 ושפל של $0.002407 . נרשם שינוי במחיר של -35.98% . מגמה אחרונה זו מציגה אתROX הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Robotexon חווה -27.34% שינוי, המשקף בערך $-0.000664 לערכו. זה מצביע על כך ש ROX עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Robotexon (ROX) מודול חיזוי מחיר עובד? Robotexon מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ROXעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךRobotexon לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ROX , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Robotexon. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלROX . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלROX כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Robotexon.

מדוע ROX חיזוי מחירים חשוב?

ROX תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ROX כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ROX ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ROX בחודש הבא? על פי Robotexon (ROX) כלי תחזית המחירים, המחיר ROX הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ROX בשנת 2026? המחיר של 1 Robotexon (ROX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ROX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ROX בשנת 2027? Robotexon (ROX) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ROX עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ROX בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Robotexon (ROX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ROX בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Robotexon (ROX) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ROX בשנת 2030? המחיר של 1 Robotexon (ROX) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, ROX יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ROX תחזית המחיר בשנת 2040? Robotexon (ROX) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ROX עד שנת 2040. הירשם עכשיו