Robinfun מחיר היום

מחיר Robinfun (ROBINFUN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBINFUN ל USD הוא $ 0 לכל ROBINFUN.

Robinfun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 170,248, עם היצע במחזור של 1.00B ROBINFUN. ב‑24 השעות האחרונות, ROBINFUN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00130218, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBINFUN נע ב +0.99% בשעה האחרונה ו +111.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.04K.

Robinfun (ROBINFUN) מידע שוק

שווי שוק $ 170.25K$ 170.25K $ 170.25K נפח (24 שעות) $ 9.04K$ 9.04K $ 9.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 170.25K$ 170.25K $ 170.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robinfun הוא $ 170.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.04K. ההיצע במחזור של ROBINFUN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 170.25K.