ROB מחיר היום

מחיר ROB (ROB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROB ל USD הוא $ 0 לכל ROB.

ROB כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,168, עם היצע במחזור של 626.23M ROB. ב‑24 השעות האחרונות, ROB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00298178, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROB נע ב +3.37% בשעה האחרונה ו -29.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ROB (ROB) מידע שוק

שווי שוק $ 62.17K$ 62.17K $ 62.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.27K$ 99.27K $ 99.27K אספקת מחזור 626.23M 626.23M 626.23M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROB הוא $ 62.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROB הוא 626.23M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.27K.