Roastmaster9000 (RM9000) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00912136 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -4.02% שינוי מחיר (7D) +31.80%

Roastmaster9000 (RM9000) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RM9000 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RM9000השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00912136, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RM9000 השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -4.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+31.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roastmaster9000 (RM9000) מידע שוק

שווי שוק $ 76.08K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.08K אספקת מחזור 999.98M אספקה כוללת 999,977,133.0

שווי השוק הנוכחי של Roastmaster9000 הוא $ 76.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RM9000 הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999977133.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.08K.