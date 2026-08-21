Rizo מחיר היום

מחיר Rizo (RIZO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIZO ל USD הוא $ 0 לכל RIZO.

Rizo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 95,306, עם היצע במחזור של 420.69B RIZO. ב‑24 השעות האחרונות, RIZO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIZO נע ב -- בשעה האחרונה ו +19.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rizo (RIZO) מידע שוק

שווי שוק $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.31K$ 95.31K $ 95.31K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rizo הוא $ 95.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.31K.