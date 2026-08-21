RIP מחיר היום

מחיר RIP (RIP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.56% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIP ל USD הוא $ 0 לכל RIP.

RIP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 193,540, עם היצע במחזור של 982.70M RIP. ב‑24 השעות האחרונות, RIP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIP נע ב -3.75% בשעה האחרונה ו +10.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.58K.

RIP (RIP) מידע שוק

שווי שוק $ 193.54K$ 193.54K $ 193.54K נפח (24 שעות) $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 193.54K$ 193.54K $ 193.54K אספקת מחזור 982.70M 982.70M 982.70M אספקה כוללת 982,702,072.29 982,702,072.29 982,702,072.29

שווי השוק הנוכחי של RIP הוא $ 193.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.58K. ההיצע במחזור של RIP הוא 982.70M, עם היצע כולל של 982702072.29. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 193.54K.