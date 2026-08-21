RFLIX מחיר היום

מחיר RFLIX (RFLX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RFLX ל USD הוא $ 0 לכל RFLX.

RFLIX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,435, עם היצע במחזור של 1.00B RFLX. ב‑24 השעות האחרונות, RFLX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RFLX נע ב -7.30% בשעה האחרונה ו -21.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RFLIX (RFLX) מידע שוק

שווי שוק $ 51.44K$ 51.44K $ 51.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.44K$ 51.44K $ 51.44K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RFLIX הוא $ 51.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RFLX הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.44K.