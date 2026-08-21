RETARDIO מחיר היום

מחיר RETARDIO (RETARDIO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00172576, עם שינוי של 7.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RETARDIO ל USD הוא $ 0.00172576 לכל RETARDIO.

RETARDIO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,725,310, עם היצע במחזור של 999.74M RETARDIO. ב‑24 השעות האחרונות, RETARDIO סחר בין $ 0.0015798 (נמוך) ל $ 0.00174156 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.242205, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00103746.

ביצועים לטווח קצר, RETARDIO נע ב +0.32% בשעה האחרונה ו +14.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 47.36K.

RETARDIO (RETARDIO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M נפח (24 שעות) $ 47.36K$ 47.36K $ 47.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,741,586.0 999,741,586.0 999,741,586.0

שווי השוק הנוכחי של RETARDIO הוא $ 1.73M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 47.36K. ההיצע במחזור של RETARDIO הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999741586.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.73M.